القبض على المتهم بالتعدي على ابنته بالضرب في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع صوتى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها وشقيقتها بالسب والضرب محدثاً إصابتها بالبحيرة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 أكتوبر تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بدائرة المركز "مصابة بكدمة أسفل العين") بتضررها من والدها (عامل - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها إثر وجود خلافات أسرية بينهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل- مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

