الداخلية تضرب البؤر الإجرامية.. مصرع 8 عناصر وضبط مخدرات وأسلحة بـ152 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (8 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح نارى، خطف، هتك عرض")، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة – 45 ألف قرص مخدر – 58 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بأكثر من (152) مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



