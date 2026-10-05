سقوط نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على التنقيب عن الآثار في الوادى الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالوادى الجديد لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن قدرته فى البحث والتنقيب عن الآثار وتسهيل بيعها بمقابل مادى.

رصت المتابعة الأمنية بقطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن قدرته فى البحث والتنقيب عن الآثار وتسهيل بيعها بمقابل مادى.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة الخارجة ) وضبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لأى قطع أثرية، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء القطع الأثرية، وطلب منهم تحويل مبالغ مالية له وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.