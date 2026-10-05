جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

بدأت الصفحات الرسمية للمدارس في إعلان جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، والتي تعد أولى الامتحانات الشهرية التي يتم عقدها لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2026

وبحسب امتحانات شهر اكتوبر 2026 المعلن في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ، تبدأ الامتحانات 18 أكتوبر 2026

امتحانات شهر اكتوبر 2026

وشددت المدارس على أن تصوير امتحانات شهر اكتوبر 2026 مسئولية الإدارة التعليمية

وقالت المدارس : تشمل أسئلة امتحانات شهر اكتوبر 2026 أجزاء المقرر التي تم تدريسها اعتبارا من الأسبوع الثاني من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الخامس

وأوضحت المدارس ، أنه سيتم عمل 3 نماذج من امتحانات شهر اكتوبر 2026 لكل مادة على ان تكون الأسئلة للثانوي 50 % مقالي و50% اختيار من متعدد

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد أول امتحانات شهرية في العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أول امتحانات شهرية في العام الدراسي الجديد ، سوف تعقد من 18 حتى 22 أكتوبر 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الشهر الأول في العام الدراسي ، تستهدف الأجزاء التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نظام تقييم جديد سيشمل لأول مرة تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث تقرر رسميا أن يخوض تلاميذ الأول والثاني الابتدائي لأول مرة امتحانات شهرية ، بعد أن كانت تقييمات تلاميذ الأول والثاني الابتدائي في العام الماضي تقتصر فقط على تقييم مبدئي و نهائي في نهاية كل فصل دراسي .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن يتم تقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال ما يلي :

- امتحان نهاية الفصل الدراسي : 60 درجة

-الواجب المدرسي : 5 درجات

-كراسة الحصة : 5 درجات

-التقييم الأسبوعي : 10 درجات

-الاختبار الشهري : 15 درجة

-المواظبة والسلوك : 5 درجات

-المجموع : 100 درجة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ، بكافة مدارس التعليم العام ( الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) ، يدرسون اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 المواد التالية :

-اللغة العربية : عدد الفترات 4.5 .. عدد الساعات 229

-اللغة الإنجليزية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 103

-الرياضيات :عدد الفترات 3.5 .. عدد الساعات 155

-التربية الدينية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 128

-التربية البدنية والصحية:فترة واحدة .. عدد الساعات 51.5

-أنشطة التوكاستو : نصف فترة ..عدد الساعات 26

مجمل الفترات الدراسية أسبوعيا 145 فترة ، بالإضافة إلى فترتين خاصتين بمنهج اللغة الإنجليزية Connect Plus الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات ، وهاتان الفتراتان توضعان في الجدول ، ومدة الفترة الدراسية حصتين 100 دقيقة

ويتولى المعلم المختص تدريس مادة تخصصه لكل صف دراسي على حدة ، وفقا لقوائم الطلاب المعلنة ، وتترك آلية تنفيذ فترة التربية البدنية والصحية من خلال دليل الأنشطة لمعلم التربية البدنية

وتخصص نصف فترة من فترات مادة اللغة العربية للقراءة والاستماع

