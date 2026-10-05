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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026
ياسمين بدوي

بدأت الصفحات الرسمية للمدارس في إعلان جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، والتي تعد أولى الامتحانات الشهرية التي يتم عقدها لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2026

وبحسب امتحانات شهر اكتوبر 2026 المعلن في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ، تبدأ الامتحانات 18 أكتوبر 2026 

امتحانات شهر اكتوبر 2026

وشددت المدارس على أن تصوير امتحانات شهر اكتوبر 2026 مسئولية الإدارة التعليمية

وقالت المدارس : تشمل أسئلة امتحانات شهر اكتوبر 2026 أجزاء المقرر التي تم تدريسها اعتبارا من الأسبوع الثاني من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الخامس

وأوضحت المدارس ، أنه سيتم عمل 3 نماذج من امتحانات شهر اكتوبر 2026 لكل مادة على ان تكون الأسئلة للثانوي 50 % مقالي و50% اختيار من متعدد

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد أول امتحانات شهرية في العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أول امتحانات شهرية في العام الدراسي الجديد ، سوف تعقد من 18 حتى 22 أكتوبر 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الشهر الأول في العام الدراسي ، تستهدف الأجزاء التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نظام تقييم جديد سيشمل لأول مرة تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث تقرر رسميا أن يخوض تلاميذ الأول والثاني الابتدائي لأول مرة امتحانات شهرية ، بعد أن كانت تقييمات تلاميذ الأول والثاني الابتدائي في العام الماضي تقتصر فقط على تقييم مبدئي و نهائي في نهاية كل فصل دراسي  .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن يتم تقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال ما يلي :

- امتحان نهاية الفصل الدراسي : 60 درجة
-الواجب المدرسي : 5 درجات
-كراسة الحصة : 5 درجات
-التقييم الأسبوعي : 10 درجات
-الاختبار الشهري : 15 درجة
-المواظبة والسلوك : 5 درجات
-المجموع : 100 درجة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ، بكافة مدارس التعليم العام ( الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) ، يدرسون اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 المواد التالية :

-اللغة العربية : عدد الفترات 4.5 .. عدد الساعات 229
-اللغة الإنجليزية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 103 
-الرياضيات :عدد الفترات 3.5 .. عدد الساعات 155
-التربية الدينية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 128
-التربية البدنية والصحية:فترة واحدة .. عدد الساعات 51.5
-أنشطة التوكاستو : نصف فترة ..عدد الساعات 26

مجمل الفترات الدراسية أسبوعيا 145 فترة ، بالإضافة إلى فترتين خاصتين بمنهج اللغة الإنجليزية Connect Plus الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات ، وهاتان الفتراتان توضعان في الجدول ، ومدة الفترة الدراسية حصتين 100 دقيقة

ويتولى المعلم المختص تدريس مادة تخصصه لكل صف دراسي على حدة ، وفقا لقوائم الطلاب المعلنة ، وتترك آلية تنفيذ فترة التربية البدنية والصحية من خلال دليل الأنشطة لمعلم التربية البدنية

وتخصص نصف فترة من فترات مادة اللغة العربية للقراءة والاستماع
 

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جدول امتحانات شهر أكتوبر امتحانات شهر أكتوبر 2026 شهر أكتوبر 2026 أكتوبر 2026

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