جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

بدأت الصفحات الرسمية للمدارس في إعلان جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 ، والتي تعد أولى الامتحانات الشهرية التي يتم عقدها لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2026
وبحسب امتحانات شهر اكتوبر 2026 المعلن في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ، تبدأ الامتحانات 18 أكتوبر 2026
امتحانات شهر اكتوبر 2026
وشددت المدارس على أن تصوير امتحانات شهر اكتوبر 2026 مسئولية الإدارة التعليمية
وقالت المدارس : تشمل أسئلة امتحانات شهر اكتوبر 2026 أجزاء المقرر التي تم تدريسها اعتبارا من الأسبوع الثاني من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الخامس
وأوضحت المدارس ، أنه سيتم عمل 3 نماذج من امتحانات شهر اكتوبر 2026 لكل مادة على ان تكون الأسئلة للثانوي 50 % مقالي و50% اختيار من متعدد
وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد أول امتحانات شهرية في العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية .
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أول امتحانات شهرية في العام الدراسي الجديد ، سوف تعقد من 18 حتى 22 أكتوبر 2026
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الشهر الأول في العام الدراسي ، تستهدف الأجزاء التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية الشهر الأول ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نظام تقييم جديد سيشمل لأول مرة تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث تقرر رسميا أن يخوض تلاميذ الأول والثاني الابتدائي لأول مرة امتحانات شهرية ، بعد أن كانت تقييمات تلاميذ الأول والثاني الابتدائي في العام الماضي تقتصر فقط على تقييم مبدئي و نهائي في نهاية كل فصل دراسي .
حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن يتم تقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال ما يلي :
- امتحان نهاية الفصل الدراسي : 60 درجة
-الواجب المدرسي : 5 درجات
-كراسة الحصة : 5 درجات
-التقييم الأسبوعي : 10 درجات
-الاختبار الشهري : 15 درجة
-المواظبة والسلوك : 5 درجات
-المجموع : 100 درجة
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ، بكافة مدارس التعليم العام ( الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) ، يدرسون اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 المواد التالية :
-اللغة العربية : عدد الفترات 4.5 .. عدد الساعات 229
-اللغة الإنجليزية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 103
-الرياضيات :عدد الفترات 3.5 .. عدد الساعات 155
-التربية الدينية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 128
-التربية البدنية والصحية:فترة واحدة .. عدد الساعات 51.5
-أنشطة التوكاستو : نصف فترة ..عدد الساعات 26
مجمل الفترات الدراسية أسبوعيا 145 فترة ، بالإضافة إلى فترتين خاصتين بمنهج اللغة الإنجليزية Connect Plus الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات ، وهاتان الفتراتان توضعان في الجدول ، ومدة الفترة الدراسية حصتين 100 دقيقة
ويتولى المعلم المختص تدريس مادة تخصصه لكل صف دراسي على حدة ، وفقا لقوائم الطلاب المعلنة ، وتترك آلية تنفيذ فترة التربية البدنية والصحية من خلال دليل الأنشطة لمعلم التربية البدنية
وتخصص نصف فترة من فترات مادة اللغة العربية للقراءة والاستماع