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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شكاوى من انتشار البق والنمل بمدرسة كلية السلام..وإدارة الزيتون التعليمية تنفي|القصة كاملة

مدرسة كلية السلام
مدرسة كلية السلام
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على فيس بوك ، بعد انتشار استغاثات أولياء أمور طلاب مدرسة كلية السلام الرسمية لغات ابتدائي التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بمحافظة القاهرة ، من انتشار حشرة البق والنمل بالمدرسة في ظل عدم وجود عمال نظافة بالمدرسة .

أول رد رسمي 

من جانبها ، أصدرت إدارة الزيتون التعليمية بمحافظة القاهرة ، بيانا عاجلا قالت خلاله : 

حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، واستجابةً لما أُثير بشأن الوضع الصحي داخل مدرسة كلية السلام الرسمية الإبتدائية ، استقبل محمد حسين – مدير عام إدارة الزيتون التعليمية لجنة طبية مختصة وموسعة من التأمين الصحي والإدارة الطبية (إدارة الزيتون الطبية) والمنطقة الطبية الأولى بمحافظة القاهرة ،  للوقوف على الوضع الصحي بالمدرسة، وإجراء معاينة شاملة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة.

 وخلال الزيارة، قامت اللجنة بمعاينة عددا من أوجه البيئة المدرسية، حيث تم فحص الفصول والمقاعد والديسكات والحوائط والأرضيات والأسقف، إلى جانب الاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من الطلاب والطالبات، والتأكد من عدم وجود حشرات ، كما تم فحص كل شيء بالمدرسة.

وبعد المعاينة والفحص، خلصت اللجنة إلى عدم ثبوت صحة ما أُثير بشأن وجود مشكلة صحية داخل المدرسة،واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية.

وقالت إدارة الزيتون التعليمية : صحة وسلامة أبنائنا الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، و أبوابها مفتوحة دائمًا للمتابعة والتعامل الجاد مع أي ملاحظات أو شكاوى، حرصًا على مصلحة الطلاب وطمأنينة أولياء الأمور.

وعلى جانب آخر ، قامت هناء سعد – وكيل إدارة الزيتون التعليمية اليوم ، بجولة تفقدية موسعة شملت أربع مدارس، تابعت خلالها سير الدراسة وانتظام العمل داخل الفصول، وحرصت على التواصل المباشر مع الطلاب والاطمئنان على مستواهم التعليمي.

 واستهلت وكيل إدارة الزيتون التعليمية جولتها بمدرسة ابن سندر الرسمية لغات، ، حيث حضرت طابور الصباح، وتفقدت الفصول، وتابعت انتظام اليوم الدراسي ، ثم توجهت إلى مدرسة كلية السلام الرسمية بنين، حيث تفقدت الفصول الدراسية، وحرصت على التواصل مع الطلاب والاطمئنان على مستواهم التعليمي، ومتابعة مدى انتظام العملية التعليمية.

 وانطلقت بعد ذلك إلى مدرسة سراي القبة الرسمية، حيث تابعت الفصول الدراسية، واطمأنت على انتظام الطلاب وسير الدراسة بصورة منتظمة ، واختتمت جولتها بمدرسة الخليفة المأمون الثانوية الرسمية لغات،حيث تابعت سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وتفقدت الفصول واطمأنت على انتظام الدراسة.

 وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنتهجها إدارة الزيتون التعليمية، والتواجد الدائم داخل المدارس، بما يسهم في دعم العملية التعليمية، ورصد الإيجابيات، والعمل على تذليل أي معوقات، وصولًا إلى بيئة تعليمية أكثر انضباطًا وتميزًا.

أولياء أمور طلاب مدرسة كلية السلام مدرسة

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