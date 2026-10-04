"من سنتين بدمياط"|أول رد من التعليم على فيديو تطاول مدرس بألفاظ خارجة على طلابه بإحدى المدارس

انتشر على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، فيديو لمعلم يتحدث مع طلابه بالمدرسة بألفاظ خارجة داخل الفصل أثناء الحصة .

ومن جانبها أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،بيانا عاجلا بشأن الفيديو المتداول .

حيث أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي : أن الشخص الظاهر في الفيديو مدرس فيزياء بمدرسة بمحافظة دمياط، والمقطع قديم ويعود إلى عام 2024، وقد سبق التعامل مع الواقعة في حينها من قِبل وزارة التربية والتعليم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف المعلم عن العمل.

وعلى جانب آخر ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا بشأن الفيديو المتداول الذي ظهر فيه تلميذ يتعرض للضرب المبرح من معلمة .

حيث قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي :وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تواصل فحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تتعدى على طالب ابتدائي داخل احدى القاعات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الفحص يتم على مستوى كافة المدارس ، لإتخاذ اللازم

جدير بالذكر أنه ، يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولاً لفيديو يكشف عن واقعة تعرّض تلميذ ابتدائي للضرب المبرح بالعصا على قدميه من إحدى المعلمات.

وقد أصاب الفيديو المتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بحالة من الغضب والاستياء ، حيث قالت ندا وهبة : فيديو كارثي بمعني الكلمة ، لواحده مريضة نفسيا ومحسوبة على المنظومة التعليمية زانقة طفل شكله بيقول إنه في أولي أو تانية ابتدائي ونازله فيه ضـرب بكل قسوة ، وكمان بتأمره يثبت رجليه على الكرسي الحديد

وقال مصطفى إبراهيم : حسبى الله ونعم الوكيل فيها إيه ذنب طفل زى ده للضرب ده كله

وقال سعد مصطفى : الضرب والعقاب المؤذي أفشل وسيلة فى البيت والمدرسة ، وصاحبة الفيديو ضعيفة فى علمها واخلاقها وسلوكياتها ولابد من التدخل الحازم.

وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني، أو النفسي، أو أي ممارسات تمس كرامة الطالب، أو سلامته النفسية في المدارس في العام الدراسي الحالي ، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشان.