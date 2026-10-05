كامل الوزير: ممر القاهرة–دار السلام يعزز التكامل بين النقل البحري والبري والسككي

قام الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل المصري، والبروفيسور/ مكامي مباراوا، وزير النقل التنزاني، والوفد المرافق له، بزيارة ميناء الإسكندرية، حيث كان في استقبالهما كل من اللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء إيهاب صلاح الدين رئيس ميناء الإسكندرية، والمهندس محمد فتحي رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار ومعاون الوزير للنقل البحري.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع الدول الأفريقية، ومنها جمهورية تنزانيا الشقيقة.

واستهل الوزيران الزيارة بجلسة مباحثات موسعة، أكد خلالها وزير النقل المصري تطلع مصر إلى دفع آفاق التعاون مع تنزانيا في مختلف قطاعات النقل، انطلاقًا من الروابط التاريخية بين البلدين، وحرص الحكومة المصرية على زيادة الصادرات المصرية وإنشاء مناطق لوجستية في الدول الأفريقية، وفي مقدمتها تنزانيا، باعتبارها بوابة رئيسية لعدد من الدول الأفريقية الحبيسة، فيما يمثل ميناء دار السلام أحد أهم موانئ الارتكاز في شرق أفريقيا.

وأوضح الوزير أن التعاون المقترح يقوم على التكامل والتعاون، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم المقرر توقيعها خلال الفترة المقبلة تتضمن عدة محاور رئيسية ( إنشاء وتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء دار السلام من خلال تحالف مصري تنزاني دولي، حيث يخدم الميناء نحو 90% من السوق المحلي التنزاني ويرتبط بـ 6 دول حبيسة هي: مالاوي، زامبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، رواندا وأوغندا - تسيير خط ملاحي بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر، السخنة وسفاجا، وميناء دار السلام - إنشاء منطقة لوجستية مصرية في تنزانيا وأخرى تنزانية في مصر، والتعاون مع شركة السكك الحديدية التنزانية لربط المحطات الجديد بشبكة السكك الحديدية الوطنية بما يحقق التكامل بين النقل البحري والبري والسككي.

وذلك كأحد نتائج مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال البنية التحتية مع وزارة النقل التنزانية والتي تم توقيعها على هامش زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة تنزانيا لتشكيل الممر اللوجيستى متعدد الوسائط ( القاهرة / دار السلام ) ليربط بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر وشبكة الممرات اللوجيستية المصرية بخط نقل بحرى مباشر إلى دار السلام ثم بالقطار الكهربائي بدار السلام ثم بالدول الحبيسة بوسط أفريقيا.

وفي السياق ذاته أكد وزير النقل أن مصر تمتلك شركات رائدة وذات خبرة واسعة في البنية التحتية، وأنها مستعدة للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنزانية بأعلى معايير الجودة، وفي أسرع وقت وبأسعار مناسبة.

من جانبه، أعرب وزير النقل التنزاني عن تقديره للدور المصري في دعم التعاون الثنائي، معربا عن سعادته بزيارة ميناء الإسكندرية احد اكبر الموانئ الافريقية والذي يحتل تصنيفات عالمية متقدمة مشيدًا بالخبرات المصرية في النقل والبنية التحتية، ومؤكدًا أن المباحثات تمثل خطوة مهمة نحو إطلاق مشروعات مشتركة، على أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات بين اللجان الفنية لتفعيل المشروعات المدرجة بمذكرة التفاهم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وخلال اللقاء، طلب وزير النقل التنزاني إتاحة منح دراسية للطلبة التنزانيين للدراسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التعليمية والتدريبية التي تتمتع بها الأكاديمية. وأكد وزير النقل المصري اتاحة تلك المنح لفريق العمل التنزاني بالكامل، والمقرر أن يتولى العمل في المحطة المخطط انشائها بميناء دار السلام، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تساهم في رفع كفاءة الفريق وتأهيله للقيام بمهامه وفقًا لأحدث أساليب ونظم التشغيل.

وعقب المباحثات، تفقد الوزيران عددًا من مشروعات ميناء الإسكندرية، بدأت بالمتحف التاريخي للميناء ومحطة الركاب البحرية، التي تضم محورًا سياحيًا على مساحة تتجاوز 34 ألف م²، بطاقة استيعابية تصل إلى 7000 سائح، وأرصفة بطول 820 مترًا تستقبل 4 سفن سياحية كبيرة في الوقت نفسه، إضافة إلى مبنى المحطة المكون من 3 طوابق.

كما تم تفقدا الأرصفة 10 و11 و13 للبضائع العامة والرصيف 12 لسفن الدحرجة (Ro-Ro)، ثم تفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، المقامة على مساحة 500 ألف م²، بأرصفة بطول 2500 متر وأعماق تصل إلى 17.5 متر، وتستقبل سفنًا حتى 400 متر وبحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية مكافئة، بطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة و15 مليون طن بضائع عامة.

وأشار اللواء محمود خضير خلال الجولة الى أن المحطة وفرت نحو 1000 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة غير مباشرة، واستقبلت نحو 1400 سفينة وتداولت 2.6 مليون حاوية مكافئة، منها 38% ترانزيت، إلى جانب استقبال نحو 403 قطارات تم خلالها تداول 39 ألف حاوية مكافئة، بما يعزز التكامل بين النقل البحري والسككي. كما اطلع الوزيران على منظومة التشغيل الرقمية وغرفة التحكم وتم تفقد محطة شحن الحاويات بالقطارات المتجهة إلى ميناء أكتوبر الجاف.

وخلال الزيارة، تم استعراض التطور الذي يشهده ميناء الإسكندرية، حيث حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال العام المالي 2025/2026 تداولًا تجاوز 82 مليون طن من البضائع، واستقبلت 7026 سفينة، بما يعزز مكانته كميناء محوري على البحر المتوسط، وأحد الركائز الأساسية لمحور السخنة–الإسكندرية اللوجيستي، في إطار تنفيذ مصر 8 ممرات لوجستية دولية متكاملة تساهم في اندماج مصر في الممرات الدولية المختلفة.

وأكد وزير النقل أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير النقل البحري بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتشمل على إنشاء 5 موانئ جديدة ليصل الإجمالي إلى 19 ميناءً تجاريًا، وزيادة المساحات إلى 100 مليون م²، وإضافة أرصفة بإجمالي 70 كم بأعماق 18–25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم، وإنشاء 35 كم حواجز أمواج ليصل الإجمالي إلى 50 كم، والوصول بالأسطول التجاري المصري إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.