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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض تهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر: نصر تاريخي لمصر والأمة العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ايمان البكش

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، متوجهة لسيادته بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بهذه المناسبة .

وفي نص برقيتها قالت د.منال عوض : أثبتت قواتنا المسلحة الباسلة أنها محل الفخر والإعزاز لكل المصريين والعالم العربى لما قدموه من دماء وتضحيات فى سبيل نهضة الوطن وحفظ وسلامة أراضيه ، فجاءت إنتصارات أكتوبر المجيدة عن جدارة تامة واستحقاق صادق وحققت نصراً تاريخيا لمصر والأمة العربية .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة : داعين العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية .

كما بعثت الدكتورة منال عوض برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، مضيفة فى نص البرقية : والتى أعطت فيها القوات المسلحة الباسلة درساً خالصاً فى البطولة الصادقة وبذل الدماء والأرواح فى سبيل الوطن ، فحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمن العربية ، وتابعت الوزيرة  : داعين الله العلى القدير فى هذه المناسبة التاريخية أن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها فى الأمن والسلام والتنمية تحت القيادة الحكيمة و الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كما بعثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ببرقيات مماثلة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة؛ وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ والسيد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، متوجهة  فيها، بخالص التهنئة وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة الجمهورية انتصارات أكتوبر المجيدة

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