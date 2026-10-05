خلف الزناتي: كرامة المعلم ورعاية حقوقه على رأس أولوياتنا والتعليم رسالة الأنبياء

وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رسالة تهنئة وتقدير إلى جميع المعلمين والتربويين في جمهورية مصر العربية وكافة ربوع الوطن العربي، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ "يوم المعلم العالمي".

وأكد الزناتي، في بيان صدر اليوم باسم نقابة المعلمين المصرية واتحاد المعلمين العرب، أن التعليم لم يكن يوماً مجرد مهنة تُستوفى أجورها، بل هو رسالة سامية وشعلة نور تبدد ظلمات الجهل وتُصاغ بها عقول الأجيال وتتحدد على أثرها مقادير الأمم، مشيداً بالدور المحوري للمعلمين باعتبارهم "صنّاع الفكر، وسدنة الحرف، وبناة الإنسان، واليد الأمينة التي تغرس القيم وثوابت الهوية في وجدان الشباب".

وأضاف رئيس اتحاد المعلمين العرب أن النقابة والاتحاد يدركان تماماً حجم الأمانة الثقيلة والتحديات الجسام التي يتحملها المعلمون وثباتهم أمامها بكل إيثار. وشدد على أن "صون كرامة المعلم، ورعاية حقوقه، والارتقاء بمكانته العلمية والاجتماعية ستظل دائماً في مقدمة الأولويات والواجبات التي تتبناها النقابة، إذ لا يُرجى لأمةٍ رفعةٌ إن لم يُرفع معلمُها في أعلى منازل الإجلال".

واختتم نقيب المعلمين كلمته بتوجيه تحية فخر وإكبار لكل معلم يقف في محراب الفكر يمنح من نوره ليضيء للآخرين، داعياً الله أن يحفظ معلمي الأمة ذخراً للوطن وقادة للتنوير، ولتبقى مصر والأمة العربية عزيزة بعلمها وصلبة بهويتها.