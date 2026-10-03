خلف الزناتي يتفقد مدرسة العربية القومية ويشيد بجهود معلمي الشرقية

أجرى خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جولة تفقدية بمدرسة «العربية القومية» التابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، برفقة أعضاء النقابة الفرعية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الشرقية.

واستمع نقيب المعلمين، خلال جولته، إلى شرح حول الأنشطة والخدمات المقدمة للطلاب، كما ناقش مع أعضاء النقابة الفرعية عددًا من الملفات التي تخص المعلمين بالمحافظة.

وأكد خلف الزناتي، خلال الجولة، أهمية استمرار التواصل المباشر مع المعلمين وأعضاء النقابات الفرعية، والعمل على متابعة احتياجاتهم، وتقديم الخدمات النقابية بصورة تليق بأعضاء النقابة.

من جانبه، رحب محسن لطفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، بزيارة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إلى محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس اهتمام النقابة العامة بمتابعة المنشآت التابعة للنقابة الفرعية، ودعم جهود تطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعلمين وأسرهم.

الخدمات المقدمة للطلاب

وأوضح أن النقابة الفرعية تواصل العمل على متابعة احتياجات المدرسة، بما يسهم في الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين.

وأشاد خلف الزناتي بالجهود الكبيرة التي تبذلها النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية في دعم الخدمات المقدمة للمعلمين وأسرهم بالمحافظة، والعمل على إنشاء مستشفى للمعلمين، والذي جرى افتتاحه اليوم بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

ويقع المستشفى على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، ويضم عيادات خارجية تشمل جميع التخصصات، كما يحتوي على 5 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى، بتكلفة إجمالية بلغت 160 مليون جنيه.

ويقدم المستشفى خدماته لأهالي الشرقية والمحافظات المجاورة، فيما أوضحت النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية تطبيق نظام علاج للمعلمين وأسرهم بأسعار مخفضة.