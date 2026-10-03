افتتاح مستشفى المعلمين الجديدة في الشرقية بتكلفة 160 مليون جنيه

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مستشفى المعلمين الجديدة بالمحافظة، في إطار جهود نقابة المهن التعليمية لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمعلمين وأسرهم، وتوفير رعاية طبية متكاملة تواكب احتياجات أعضاء النقابة.

وأقيم المستشفى على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، ويضم عيادات خارجية في مختلف التخصصات، إلى جانب 5 غرف عمليات مجهزة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 160 مليون جنيه، فيما يقدم المستشفى خدماته لأهالي الشرقية والمحافظات المجاورة، مع تطبيق نظام علاج للمعلمين وأسرهم بأسعار مخفضة.

وشهد مراسم الافتتاح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية السابق، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ومحسن لطفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، وهاني مرشد، أمين النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، إلى جانب عدد من القيادات النقابية والتنفيذية والتعليمية بالمحافظة، وممثلين عن وزارة الصحة بالشرقية، وعدد من أعضاء وقيادات النقابة العامة.

وعقب الافتتاح، أجرى نقيب المعلمين ومحافظ الشرقية جولة تفقدية داخل المستشفى، شملت مختلف الأقسام والعيادات الخارجية، إلى جانب قسم الرعاية المركزة، حيث اطلعا على التجهيزات والإمكانات الطبية المتاحة، واستمعا إلى شرح حول الخدمات والتخصصات التي يقدمها المستشفى للمعلمين وأسرهم.

وأكد خلف الزناتي، أن افتتاح مستشفى المعلمين بالشرقية يمثل خطوة مهمة على طريق تطوير الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تأتي في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام النقابة، باعتبارها أحد أهم أوجه الدعم والخدمات المقدمة للمعلمين وأسرهم.

وأضاف أن النقابة مستمرة في العمل على تطوير منظومة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمعلمين، بما يليق بمكانة المعلم ودوره في بناء الأجيال، مؤكدًا أن توفير خدمات طبية متميزة يمثل جزءًا أساسيًا من جهود النقابة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضائها بمختلف المحافظات.

افتتاح مستشفى المعلمين الجديدة

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني أن المحافظة حريصة على دعم كل الجهود التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الصحية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به نقابة المعلمين في توفير خدمات ورعاية صحية لأعضائها.

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والنقابات والمؤسسات المختلفة، بما يسهم في دعم وتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المستشفى يمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية وخدمة المعلمين وأسرهم بالمحافظة.

ويأتي افتتاح مستشفى المعلمين الجديدة بالشرقية ضمن توجه نقابة المهن التعليمية نحو تعزيز الخدمات المقدمة لأعضائها وتطوير المنشآت الطبية التابعة لها، بما يسهم في توفير خدمات صحية أكثر تكاملًا للمعلمين وأسرهم، تقديرًا لدورهم ورسالتهم في خدمة العملية التعليمية والمجتمع.

وعلى هامش افتتاح المستشفى، عقد المهندس حازم الأشموني وخلف الزناتي اجتماعًا بديوان عام محافظة الشرقية، لبحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالعملية التعليمية وأوضاع المعلمين بالمحافظة، ومناقشة سبل دعم المنظومة التعليمية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المعلمين والطلاب.

وجاء اللقاء بحضور محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومحسن لطفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، وعدد من قيادات النقابة الفرعية، حيث تناول عددًا من الموضوعات التي تهم المعلمين بالمحافظة، إلى جانب بحث أوجه التعاون والتنسيق بين نقابة المهن التعليمية والمحافظة، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد خلف الزناتي أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين نقابة المهن التعليمية والجهات التنفيذية، والعمل المشترك على دعم المعلمين وتذليل أي معوقات تواجههم، مشيرًا إلى أن المعلم يمثل محورًا أساسيًا في تطوير المنظومة التعليمية، وأن تحسين بيئة العمل للمعلمين ينعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية.

وشدد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب على حرص النقابة على متابعة الملفات والقضايا التي تمس المعلمين، والتواصل المستمر مع المسؤولين بمختلف المحافظات، بما يسهم في الوصول إلى حلول مناسبة للقضايا المطروحة وتعزيز التعاون لخدمة المعلمين والعملية التعليمية.

وخلال اللقاء، أهدى خلف الزناتي المهندس حازم الأشموني درع نقابة المهن التعليمية، تقديرًا لدوره وجهوده في دعم العملية التعليمية والتعاون مع النقابة في الملفات المرتبطة بالمعلمين، وذلك في أجواء عكست حرص الجانبين على تعزيز جسور التواصل والتعاون خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني بلقاء نقيب المعلمين والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية التعاون مع نقابة المهن التعليمية في مختلف الملفات المتعلقة بالمعلمين والعملية التعليمية، بما يدعم جهود تطوير التعليم ويخدم أبناء المحافظة.

ويأتي اللقاء في إطار حرص نقابة المهن التعليمية على تعزيز التواصل مع المسؤولين والجهات التنفيذية، ومتابعة أوضاع المعلمين واحتياجاتهم، وفتح قنوات مستمرة للتعاون بما يدعم استقرار المنظومة التعليمية ويسهم في تحقيق المصلحة العامة.

