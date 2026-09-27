أمين عام نقابة المعلمين: التعاقدات الرسمية تضمن حقوق معلمي الحصة والعقود الموسمية توفر مزايا تأمينية

أكد محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المعلمين، أن التعاقدات الرسمية تمثل ضمانة أساسية لحفظ حقوق معلمي الحصة، مشيرًا إلى أهمية توفير إطار قانوني واضح يضمن الاستقرار الوظيفي والمزايا المستحقة للمعلمين.

وقال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن العقود الموسمية تتيح لمعلمي الحصة الاستفادة من المزايا التأمينية، بما يسهم في توفير قدر أكبر من الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم خلال فترة عملهم.

الضوابط المنظمة للتعاقد

وشدد الأمين العام لنقابة المعلمين على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع معلمي الحصة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتعاقد.