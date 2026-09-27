الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة.. هل متاح للمطلقات؟

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة ، حيث تتيح وزارة التموين العديد من الخدمات الإليكترونية الخاصة بالتموين عبر منصة مصر الرقمية، ويمكنك التقديم على استخراج بطاقة تموين جديدة عبر المنصة أو الذهاب لأقرب مكتب تموين تابع لمنطقتك وتقديم الأوراق المطلوبة والاستفادة من الدعم التمويني.

كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة بطريقة سهلة وسريعة



يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة تموين جديدة التوجه مباشرة إلى مكتب التموين التابع لمحل السكن، أو الاستفادة من خدمة التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية، والتي توفر الوقت والجهد. تتطلب العملية استيفاء مجموعة من الشروط وتقديم المستندات الضرورية لضمان قبول الطلب في أسرع وقت ممكن.

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة

- الدخول عبر بوابة مصر الرقمية أو التوجه مباشرة إلى مكتب التموين التابع لمحل سكنك الحالي.

- تقديم طلب استخراج بطاقة جديدة مع إرفاق المستندات المطلوبة.

- يقوم الموظف بمراجعة الأوراق وإدخال البيانات على النظام الإلكتروني.

- تستغرق فترة الإصدار والطباعة ما بين 15 إلى 20 يوم عمل تقريبًا.

- يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول لرقم البطاقة والرقم السري الخاص بالتفعيل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

- صور بطاقات الرقم القومي لرب الأسرة والأفراد المستفيدين.

- صور شهادات الميلاد للأطفال المستفيدين.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز) يثبت محل السكن.

- قسيمة الزواج (في حال إدراج الزوجة) أو مستندات الدعم الاجتماعي للحالات الأولى بالرعاية.

- رقم الهاتف المحمول مسجل باسم رب الأسرة.

استخراج بطاقة تموين للمطلقة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمطلقة إمكانية التقدم للفصل الاجتماعي من بطاقة الزوج السابق، واستخراج بطاقة تموين مستقلة لها، مع إمكانية ضم الأبناء الموجودين في حضانتها وفق الضوابط.



المستندات المطلوبة

وتشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون البيانات والحالة الاجتماعية محدثة، وصورة رسمية من قسيمة الطلاق المميكنة أو حكم الطلاق النهائي، بالإضافة إلى بيانات بطاقة التموين السابقة ورقم هاتف محمول مسجل باسم صاحبة الطلب.

ضم الأبناء

وفي حالة وجود أبناء في حضانة المطلقة، يمكن تقديم المستندات التي تثبت صلة الأم بالأبناء وحالتهم القانونية، ومنها حكم الحضانة بحسب الحالة، وصور شهادات ميلاد الأبناء القصر موضحًا بها الرقم القومي.

خطوات الفصل الاجتماعي

ويمكن تقديم طلب الفصل الاجتماعي من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة أو مكتب التموين المختص، مع إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات واستكمال الإجراءات.

وتبدأ الاستفادة من المقررات التموينية والخبز بعد إصدار البطاقة الجديدة وتفعيلها، وليس بمجرد تقديم طلب الفصل.

طريقة تحديث بطاقة التموين 2026

يمكن للمواطنين تحديث بطاقات التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة منصة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات.

- الضغط على خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن.

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- تسجيل الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

- إدخال العنوان ومحل الإقامة.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

- مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب.

- الضغط على إرسال الطلب لاستكمال عملية التحديث.

خدمات بطاقة التموين أونلاين

وقد وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إمكانية تنفيذ خدمات بطاقات التموين إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين.





خدمات بطاقة التموين المتاحة أونلاين

وتشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة حاليًا عبر المنصة تحديث بيانات البطاقة التموينية، واستخراج بدل فاقد أو تالف، وتفعيل البطاقة الجديدة، ونقل من محافظة إلى أخرى وضم أفراد الأسرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية

- اختيار خدمة التموين.

- ثم الخدمة المطلوبة.

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

- تسجيل بياناتك الشخصية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

تأتي خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين، كالتالي:

- الدخول على منصة مصر الرقمية.

- النقر على فتح حساب جديد.

- اختيار خدمات التموين «الحالة الاجتماعية».

- الضغط على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- اكتب اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- اكتب الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- النقر على أيقونة «إضافة».

- تصل رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- في حالة استشهاد الوالد، إحضار ما يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

أسباب توقف بطاقات التموين

تنقسم حالات وقف بطاقات التموين إلى نوعين، الأول هو الوقف النهائي، ويشمل الحالات التي يثبت فيها امتلاك المستفيد سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، وكذلك الحالات المرتبطة باستيراد سيارات من الخارج.

كما تشمل هذه الحالات الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، بالإضافة إلى امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات، فضلًا عن سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وتندرج كذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة ضمن الحالات التي أشار إليها المصدر باعتبارها من أسباب الوقف النهائي.

متى يكون وقف البطاقة مؤقتًا؟

أما النوع الثاني فهو الوقف المؤقت، ويشمل حالات مرتبطة بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق.

وهذا النوع من الإيقاف يستمر طالما استمرت المخالفة، لكنه لا يعني إلغاء حق المواطن نهائيًا في الحصول على الدعم، إذ يمكن رفع الإيقاف بعد إزالة سبب المخالفة أو إجراء التصالح مع الدولة، وفقًا لطبيعة كل حالة.