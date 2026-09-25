الوزارة حسمت الجدل.. أسباب وقف بطاقات التموين خلال الفترة الحالية

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسباب وقف بعض البطاقات التموينية خلال الفترة الحالية، وسط اهتمام من المواطنين بمعرفة الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى توقف الدعم، وكذلك الإجراءات المطلوبة لإعادة فحص موقف البطاقة في حال كان الإيقاف ناتجًا عن بيانات غير صحيحة أو مخالفة يمكن إزالتها.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن امتلاك المستفيد عقارًا أو شقة فارهة يأتي ضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف البطاقة، حيث أن المواطن الذي توقفت بطاقته لهذا السبب، بينما لا يمتلك العقار محل الفحص، يمكنه تقديم مستندات رسمية تثبت موقفه.

أسباب توقف بطاقات التموين

وتنقسم حالات وقف بطاقات التموين إلى نوعين، الأول هو الوقف النهائي، ويشمل الحالات التي يثبت فيها امتلاك المستفيد سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، وكذلك الحالات المرتبطة باستيراد سيارات من الخارج.

كما تشمل هذه الحالات الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، بالإضافة إلى امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات، فضلًا عن سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وتندرج كذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة ضمن الحالات التي أشار إليها المصدر باعتبارها من أسباب الوقف النهائي.

متى يكون وقف البطاقة مؤقتًا؟

أما النوع الثاني فهو الوقف المؤقت، ويشمل حالات مرتبطة بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق.

وهذا النوع من الإيقاف يستمر طالما استمرت المخالفة، لكنه لا يعني إلغاء حق المواطن نهائيًا في الحصول على الدعم، إذ يمكن رفع الإيقاف بعد إزالة سبب المخالفة أو إجراء التصالح مع الدولة، وفقًا لطبيعة كل حالة.

ماذا تفعل إذا توقفت بطاقتك؟

يمكن للمواطن الذي أوقفت بطاقته التقدم بطلب لإعادة فحص موقفه، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت زوال سبب الإيقاف.

وفي الحالات المتعلقة بامتلاك عقار، يمكن الحصول على إفادة من هيئة المجتمعات العمرانية تفيد بعدم امتلاك العقار محل الفحص.

كما يمكن تقديم شهادة التصالح في محاضر سرقة التيار الكهربائي أو المستندات التي تثبت انتهاء المخالفة، بحسب سبب الإيقاف.

ويتعين على المواطن تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، ثم طباعة استمارة التحديث والتوجه إلى أقرب مكتب تموين أو مركز خدمة لتقديم المستندات المطلوبة والحصول على رقم للشكوى.

وبعد ذلك يمكن متابعة موقف الشكوى من خلال الخط الساخن 19959 باستخدام رقم الشكوى، إلى حين انتهاء عملية فحص المستندات وتحديد الموقف النهائي للبطاقة.