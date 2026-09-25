تموين الغربية يواصل «الضربات الرقابية» على المخابز والأسواق.. ضبط 2.15 طن دقيق بلدي مدعم و6,600 عبوة وكيس ومشروبات منتهية الصلاحية

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمخازن، للتأكد من انتظام العمل والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالدعم أو تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك.

توجيهات محافظ الغربية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قاد المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملتين رقابيتين على المخابز ببندر طنطا وبندر المحلة الكبرى، أسفرتا عن ضبط 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 2.15 طن، بينها 6 شكائر تم تجميعها وإخفاؤها داخل بدروم سري بأحد المخابز، و21 شيكارة في واقعة تصرف، و16 شيكارة في واقعة تصرف أخرى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أسفرت حملة للرقابة التجارية على أحد مخازن المواد الغذائية بنطاق بندر طنطا أول عن ضبط 6,600 عبوة وكيس من السناكس والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية، بواقع 1,200 كيس سناكس، و2,400 عبوة «ميرندا»، و3,000 عبوة «شويبس»، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات رقابية

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمخازن والمنشآت التجارية، والتصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والعرض على جهات التحقيق المختصة.