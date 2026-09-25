مقاتلات الناتو تعترض سرب من الطائرات الروسية فوق بحر البلطيق

أعلنت القوات الجوية الفنلندية في بيان اليوم الجمعة أن عدة طائرات مقاتلة من القوات الجوية الفنلندية والسويدية اعترضت وحددت سرباً من الطائرات الحربية الروسية فوق بحر البلطيق يوم الخميس، في أول مهمة مشتركة من نوعها تنفذها الدولتان الإسكندنافيتان، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت القوات الجوية الفنلندية إن السرب الروسي كان يتألف من طائرة نقل من طراز Tu-134 وعدد غير محدد من طائرات MiG-31 و Su-30 المقاتلة، والتي تم اعتراضها أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق خليج فنلندا.

كانت مهمة تحديد الهوية، التي شاركت فيها عدة طائرات مقاتلة فنلندية من طراز F/A-18 Hornet وطائرات مقاتلة سويدية من طراز JAS 39 Gripen، جزءًا من خدمة الإنذار السريع (QRA) لكلا البلدين، والتي تهدف إلى ضمان مراقبة وحماية سلامة أراضيهما.

تعزيز التعاون الدفاعي بين فنلندا والسويد

اتفقت فنلندا والسويد قبل شهر على تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع الجوي لتعزيز الأمن في المنطقة الشمالية وعلى الجناح الشرقي لحلف الناتو، في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا .

وقال العقيد فيسا مانتيلا، نائب رئيس أركان قيادة القوات الجوية الفنلندية، في البيان: "إن زيادة التعاون التي تبدأ هذا الخريف تسمح بمهام تحديد الهوية المشتركة وتمكن الطائرات المقاتلة في حالة تأهب للرد السريع من العمل من قواعد بعضها البعض الجوية".

قال الجنرال جوناس ويكمان، قائد القوات الجوية السويدية :“هذا ما يترجم إليه التعاون الوثيق على أرض الواقع. بفضل سنوات من الثقة والعلاقات الشخصية القوية، يمكننا الآن العمل معًا بسلاسة كقوات جوية، وكدول، وكحلفاء”.

اختارت فنلندا والسويد، أحدث أعضاء حلف الناتو، التخلي عن عقود من الحياد العسكري في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 وانضمتا رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي في عامي 2023 و2024 على التوالي.