"بريكس": بنك التنمية الجديد يوافق على إقراض الهند 395 مليون دولار لتحديث البنية التحتية

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وافق بنك التنمية الجديد، الذراع المالي لتجمع "بريكس"، على منح الهند قرضا بقيمة 395 مليون دولار أمريكي لتحديث البنية التحتية للنقل الحضري وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق السريعة الرئيسية بمدينة حيدر آباد الهندية.

وذكرت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الجمعة/ أن مدينة حيدر آباد - المركز الإداري لولاية تيلانجانا - أصبحت مؤخرا واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الهند، وقد أدى النمو السكاني وتوسع الأنشطة التجارية إلى زيادة حركة المرور وفرض ضغوط إضافية على شبكة الطرق القائمة.

ومن المتوقع أن تسهم البنية التحتية الجديدة في تقليل أوقات التنقل وتحسين روابط النقل بين مختلف مناطق المدينة.

ولفتت الشبكة إلى أن تمويل بنك التنمية الجديد لهذا المشروع يعكس دور البنك في دعم مشاريع البنية التحتية بالدول الأعضاء بمجموعة "بريكس"، حيث يوفر البنك التمويل لمبادرات تشمل قطاعات النقل والطاقة والتنمية الحضرية وغيرها من قطاعات البنية التحتية.