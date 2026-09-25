الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تواصل بين وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، والجهاز الفني لمنتخب مصر، بشأن تصريحات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، عن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر.

وكتب أحمد حسن:عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «مصدر في الأهلي: حدث تواصل بين وائل جمعة وجهاز منتخب مصر وتم التأكيد على استياء مسئولي الأهلي من تصريحات الكابتن حسام حسن بشأن محمد الشناوي».

وكان حسام حسن قد أثار حالة من الجدل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وأنجولا، بعدما تحدث عن أسباب استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي.

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر، أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية، ولا علاقة له بالإصابة، موضحًا أن الحارس مر بفترة سابقة لم يكن يشارك خلالها مع ناديه، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

وقال حسام حسن خلال حديثه عن الشناوي إن الحارس كان «منتهيًا» في فترة من الفترات، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر ساهم في عودته إلى مستواه، قبل أن يؤكد أن قرار استبعاده الحالي جاء وفق رؤية فنية.

وأوضح حسام حسن، أن اختيارات قائمة المنتخب حق أصيل للجهاز الفني، وأنه المسؤول عن قراراته واختياراته، مؤكدًا أن استبعاد أي لاعب لا يعني وجود أزمة أو خلاف شخصي معه.

وتأتي هذه التطورات قبل مواجهة منتخب مصر أمام أنجولا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة «أون سبورت» وفق حقوق البث الخاصة بالمباراة.

جدول مباريات مصر في التصفيات

ويخوض منتخب مصر 6 مباريات في مشوار التصفيات، وجاء جدول المباريات كالتالي:

- مصر × أنجولا – 25 سبتمبر 2026.

- جنوب السودان × مصر – 29 سبتمبر 2026.

- مصر × مالاوي – الجولة الثالثة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

- مالاوي × مصر – الجولة الرابعة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

- مصر × جنوب السودان – الجولة الخامسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

- مصر × أنجولا – الجولة السادسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027، في نسخة تشهد استضافة البطولة من جانب 3 دول.