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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لفتة إنسانية.. حسام وإبراهيم حسن يوجهان دعوة لأبناء محمد صبري لحضور مباراة أنجولا

محمد صبرى
محمد صبرى
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، على التواصل هاتفيًا مع أبناء الراحل محمد صبري، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم لهم.

وكشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن أجريا اتصالًا هاتفيًا مع أبناء الراحل محمد صبري.

وخلال الاتصال، حرص المدير الفني لمنتخب مصر وشقيقه مدير المنتخب على الاطمئنان على أبناء محمد صبري، والتأكيد على تقديرهما لهم، كما وجها لهم الدعوة لحضور مباراة منتخب مصر أمام أنجولا.

واستفسر الثنائي عن أحوال أبناء الراحل وتدريباتهم، خاصة أنهم لاعبين في صفوف نادي البنك الأهلي، مؤكدين الوقوف إلى جانبهم وتقديم الدعم لهم خلال الفترة الحالية.

وتأتي هذه اللفتة من جانب حسام وإبراهيم حسن في إطار حرصهما على التواصل مع أسرة أحد نجوم الكرة المصرية ونادي الزمالك، وتقديم الدعم والمساندة لأبنائه بعد رحيله.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لمواجهة نظيره أنجولا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام مباراة مصر وأنجولا على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» المباراة مجانًا للجماهير داخل مصر عبر البث الأرضي، وفق حقوق البث الخاصة بالمباريات المقامة على الأراضي المصرية.

جدول مباريات منتخب مصر في التصفيات

ويخوض منتخب مصر 6 مباريات في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يبدأ مشواره بمواجهة أنجولا على ملعبه، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر في التصفيات كالتالي:

- مصر × أنجولا – 25 سبتمبر 2026 – الساعة 10 مساءً – استاد القاهرة الدولي.
- جنوب السودان × مصر – 29 سبتمبر 2026 – الساعة 3 عصرًا – جوبا.
- مصر × مالاوي – الجولة الثالثة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.
- مالاوي × مصر – الجولة الرابعة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.
- مصر × جنوب السودان – الجولة الخامسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.
- مصر × أنجولا – الجولة السادسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

كينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف أمم أفريقيا 2027

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة تاريخية تشهد تنظيم البطولة في 3 دول للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 19 يونيو 2027، وتستمر حتى 17 يوليو من العام نفسه.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

ويأمل منتخب مصر في حسم التأهل مبكرًا وتجنب الحسابات المعقدة، بداية من مواجهة أنجولا، قبل خوض باقي مباريات المجموعة خلال الأجندات الدولية المقبلة.

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