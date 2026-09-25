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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح العام الدراسي بالكلية الإكليريكية اللاهوتية ومعهد القديس ديديموس

نيافة الأنبا بيجول
نيافة الأنبا بيجول
ميرنا رزق

افتُتحت، أمس، فعاليات العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، وكذلك معهد القديس ديديموس لمرتلّي الكنائس بالدير.

جاء ذلك بحضور الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المُحرق العامر ومدير الكلية الإكليريكية ومدير معهد القديس ديديموس بالدير، وبحضور الراهب القس أرساني المحرقي، المشرف الروحي ووكيل الكلية، والراهب القس لوقا المحرقي، المشرف الروحي ووكيل المعهد، إلى جانب أعضاء هيئتي التدريس والطلاب بالكلية والمعهد.

بدأت فعاليات اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبها حفل افتتاح العام الدراسي، الذي أُقيم بمركز العائلة المقدسة الثقافي بالدير، وتضمن عددًا من الفقرات والكلمات.

وشهد الحفل كلمة لنيافة الأنبا بيجول، إلى جانب كلمتي الآباء المشرفين الروحيين ووكيلي الكلية والمعهد، وكذلك كلمتي أعضاء هيئتي التدريس بالكلية والمعهد.

كما تضمن الحفل عرض عدد من الفيديوهات التي توثق جانبًا من فعاليات الكلية خلال الفترة السابقة، ومن أبرزها مشاركة وفد من الكلية الإكليريكية بالدير في رحلة كرازية رعوية بإيبارشية زيمبابوي وناميبيا ومالاوي، إلى جانب عرض للتجديدات التي شهدها مبنى الكلية، وما تم تزويده به من أحدث التقنيات التعليمية المتطورة.

واختُتم الحفل بتكريم الطلاب الأوائل من الكلية الإكليريكية ومعهد القديس ديديموس، وكذلك تقديم هدايا تذكارية لأعضاء هيئتي التدريس، تقديرًا لما يبذلونه من جهد وعطاء طوال العام الدراسي.

جدير بالذكر أن دفعة هذا العام تحمل الرقم ٥١ في تاريخ الكلية الإكليريكية بالدير، وتحمل شعار «حِجَارَة حَيَّة»، المستلهم من قول الكتاب المقدس:

««كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مَبْنِيِّينَ كَحِجَارَةٍ حَيَّةٍ بَيْتًا رُوحِيًّا، كَهَنُوتًا مُقَدَّسًا، لِتَقْدِيمِ ذَبَائِحَ رُوحِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ اللهِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ»
(١بط ٢: ٥)»

الكلية الإكليريكية الإكليريكية الإكليريكية اللاهوتية المُحرق القداس

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