منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته على استاد القاهرة، مساء الخميس؛ استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان المقرر لهما اليوم الجمعة 25 سبتمبر، والثلاثاء 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، ثم ودية جنوب أفريقيا المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.

وشارك في المران جميع اللاعبين الـ24 المختارين للمعسكر، وهم: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

وبدأ المران بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية وتقسيمة والتسديد على المرمى في نهاية المران.