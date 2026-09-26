شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفى إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل المنيا

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بقيام عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمنيا بالإضراب عن الطعام نتيجة تعرضهم لإنتهاكات.

وأكد المصدر على أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتى الحملة الممنهجة والاكاذيب الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية فى إطار محاولاتها اليائسة للحصول على مزايا لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.





