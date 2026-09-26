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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب: استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد تأكيد على مكانتها الرياضية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
أ ش أ

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي تمثل تأكيدًا على المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن استضافة هذا العدد من الأندية العالمية على أرض مصر تعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في مختلف المجالات التنظيمية واللوجستية.

وشهد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، محمد يحيى رئيس رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026»، والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة 10 أندية تمثل مختلف قارات العالم.

وتقام منافسات البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة، في نسختها التاسعة عشرة، والتي تشهد أكبر مشاركة في تاريخ بطولات العالم للأندية لكرة اليد، بمشاركة أندية الأهلي المصري، الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، وبرقان الكويتي، ومنتدى درب السلطان المغربي، وفوكس برلين الألماني، وبينيروس البرازيلي، ولوس أنجلوس الأمريكي، وسيدني الأسترالي، وفيزبريم المجري.

وتأتي إقامة البطولة في مصر للمرة الثالثة على التوالي، بما يعكس الثقة الدولية في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية العالمية، وتوفير كافة مقومات النجاح للبطولات الدولية على أرض مصر.

وقال الوزير: «نرحب بجميع الوفود والأندية المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد على أرض مصر، ونتمنى لجميع الفرق التوفيق وتقديم مستويات تليق بقيمة البطولة. فاستضافة مصر لهذه المنافسات العالمية تؤكد ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في قدراتنا التنظيمية، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى».

وأضاف جوهر نبيل: «البطولة تمثل فرصة مهمة للجماهير المصرية للاستمتاع بمنافسات تجمع نخبة من أفضل أندية العالم، كما أنها فرصة للاعبي وأندية مصر للاحتكاك بأعلى المستويات العالمية، ونتطلع إلى خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم مصر وتاريخها في كرة اليد».

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تواصل دعمها للاتحادات الرياضية المصرية وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية، بما يسهم في تطوير الرياضة المصرية واستضافة المزيد من البطولات العالمية، مؤكدًا أن نجاح تنظيم البطولات الكبرى يأتي من خلال التكامل بين مؤسسات الدولة والاتحادات والشركاء من القطاع الخاص.

من جانبه، أعرب الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن شكره وتقديره للدولة المصرية على التنظيم المميز للبطولة، مشيدًا بالجهود المبذولة لخروج هذا الحدث العالمي بالصورة التي تليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضية.

كما وجه الشكر إلى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على دعمه للبطولة، مرحبًا بجميع الدول والأندية المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، ومتمنيًا لجميع الفرق التوفيق وتقديم منافسات قوية تليق بقيمة البطولة.

وقال خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: «نرحب بجميع الأندية العالمية المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد على صالة العاصمة الجديدة، ونتمنى أن تكون بطولة مميزة وناجحة للجميع، وأن تقدم الفرق المشاركة مستويات تليق بقيمة البطولة».

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بطولة العالم للأندية لكرة اليد

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