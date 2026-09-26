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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محذرا من خطر قادم .. الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارًا مبكرًا في جازان

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار
محمود نوفل

أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارًا مبكرًا عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في جازان، محذّرة من خطر محتمل وداعية إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان السلامة.

وبحسب البيان الصادر عن الدفاع المدني السعودي ؛ فقد دعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح خلال فترة التحذير.

كما أكد على الموجودين خارج المباني ضرورة الدخول إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة حتى زوال الحالة.

السعودية صافرات الإنذار المنصة الوطنية للإنذار المبكر في جازان الدفاع المدني السعودي

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