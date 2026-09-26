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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب منتخب أنجولا يوضح حقيقة خلافه مع حسام حسن ويشيد بمحمد صلاح

أليو سيسيه
أليو سيسيه
رباب الهواري

كشف أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، حقيقة وجود خلاف مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب مواجهة المنتخبين التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ونفى المدير الفني السنغالي وجود أي توتر أو خلاف بينه وبين حسام حسن، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين تقوم على الاحترام المتبادل والتقدير، وذلك خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

وقال سيسيه: “لا يوجد أي خلاف بيني وبين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ويكن كل منا للآخر كل الاحترام والتقدير”، مشددًا على أن ما حدث داخل الملعب لم يؤثر على العلاقة بين الجهازين الفنيين.

وتطرق المدير الفني لمنتخب أنجولا إلى قوة المنتخب المصري، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين، وأن مستوى الفريق لا يرتبط بوجود لاعب واحد فقط داخل أرض الملعب.

وأشاد سيسيه بشكل خاص بمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، مؤكدًا أن نجم الفراعنة يمتلك إمكانيات استثنائية، وأن تأثيره يظل حاضرًا حتى في حال مغادرته أرضية الملعب.

وأوضح مدرب أنجولا أن المنتخب المصري يتمتع بقوة جماعية وفنية كبيرة، وهو ما يجعله قادرًا على الحفاظ على مستواه والتعامل مع مختلف الظروف التي تواجهه خلال المباريات.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع أنجولا في بداية مشواره بتصفيات كأس أمم إفريقيا، في مباراة شهدت صعوبة كبيرة في اختراق دفاع المنتخب الضيف، الذي اعتمد على التنظيم والتمركز الجيد.

ورفع التعادل رصيد المنتخبين إلى نقطة واحدة، ليتقاسما صدارة المجموعة الرابعة بشكل مؤقت، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الأولى، بينما يستعد كل فريق لمواصلة مشواره بحثًا عن حصد النقاط والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027

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