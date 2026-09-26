مدرب منتخب أنجولا : قدمنا مباراة قوية وندية حجمت خطورة لاعبي مصر

أعرب السنغالي أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، عن رضاه الكامل بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه خلال مواجهة منتخب مصر، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

واستضاف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وأنجولا، في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات القارية، حيث نجح المنتخب الأنجولي في الخروج بنقطة ثمينة أمام الفراعنة، بعد أداء اتسم بالتنظيم والانضباط التكتيكي على مدار شوطي اللقاء.

وقال أليو سيسيه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه راضٍ عن أداء لاعبيه، مشيرًا إلى أن المنتخب الأنجولي نجح في تنفيذ عدد كبير من الأفكار التي تم التحضير لها قبل انطلاق المواجهة.

وأضاف المدير الفني لمنتخب أنجولا أن لاعبيه قدموا مباراة قوية على المستوى التكتيكي، موضحًا أن التنظيم الجيد ساعد الفريق على التعامل مع خطورة المنتخب المصري والحفاظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

وأكد سيسيه أن لاعبي أنجولا أظهروا شخصية قوية أمام أحد المنتخبات صاحبة الخبرات الكبيرة في القارة الإفريقية، معتبرًا أن الحصول على نقطة من ملعب استاد القاهرة يمثل بداية جيدة لمشوار الفريق في التصفيات.

وشهدت المباراة ندية واضحة بين المنتخبين، مع محاولات من جانب مصر للوصول إلى مرمى أنجولا، إلا أن التنظيم الدفاعي للضيوف حال دون تسجيل أي أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

وبهذه النتيجة، حصل منتخب مصر ومنتخب أنجولا على نقطة لكل منهما في بداية مشوارهما بالتصفيات، في انتظار استكمال مباريات المجموعة وتحديد شكل المنافسة خلال الجولات المقبلة