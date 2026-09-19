أليو سيسيه يعلن قائمة منتخب أنجولا لتصفيات كأس أمم أفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب أنجولا أليو سيسيه، اليوم السبت، قائمة الفريق المكونة من 28 لاعباً استعداداً لخوض مباريات الجولة المزدوجة لتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها العام القادم في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ووفقا للحساب الرسمي للمنتخب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن القائمة الرسمية جاءت كالآتي:-

في حراسة المرمى: هوجو ماركيز، نيبلو، روي هونيسيمو، وأكوامبي.

في الدفاع: بواتو، ديفيد كارمو، جاسبار، كينيتو، مارسوني، نوريو فورتونا، إيدي أفونسو، بيدرو بوندو، وساندرو كروز.

في خط الوسط: بيني، شو، ميرو، فيرناندينيو، ماريو، كيليانو، شيكو بانزا، وميلسون.

في الهجوم: زيتو، ديبو، زيني، مابولولو، راندي نتيکا، وجيلبرتو.