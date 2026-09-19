بعد إعلان انفصالها.. دعاء صلاح تعلن مفاجأة عودتها في الشتاء بجلسة تصوير جديدة

نشرت الإعلامية دعاء صلاح جلسة تصوير جديدة من أجواء الساحل الشمالي تودع بها موسم الصيف، لتعلن عن عودتها بمفاجأة إعلامية مع دخول فصل الشتاء القادم.

ونشرت دعاء صلاح عدة صور من زيارتها الأخيرة للساحل الشمالي بعد عودتها من أبو ظبي بعد مشاركتها في احتفالية يوم المرأة الإماراتية، وكتبت: "آخر أيام الصيفية من الساحل الشمالي واستنوا مفاجأة الشتاء اللي هرجع بيها".

يذكر أنه مؤخرا أعلنت الإعلامية دعاء صلاح انفصالها رسميًا عن رجل الأعمال وليد عبد المنعم، كاشفةً أنها تكتمت على خبر الطلاق لمدة عامين، وذلك خلال استضافتها فى برنامج «Mirror» مع الإعلامي خالد فرج.

دعاء صلاح إعلامية مصرية بارزة اشتهرت بتقديم البرامج الترفيهية، وعُرفت بطرحها لبعض الموضوعات والقضايا الاجتماعية الجريئة التي أثارت تفاعلاً واسعاً في الشارع المصري والعربي.