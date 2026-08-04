«الفرح كان بداية الأزمة» .. دعاء صلاح تعلن طلاقها لأول مرة

فجرت الإعلامية دعاء صلاح مفاجأة بإعلانها عن انفصالها رسميًا عن رجل الأعمال وليد عبد المنعم منذ عامين، مؤكدة أنها عاشت حياة زوجية بائسة طيلة فترة الزواج، ما دفعها هي وزوجها لإتخاذ قرار الطلاق.



وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامي خالد فرج في برنامج «Mirror»، أن قرار الانفصال جاء بعد اقتناعها وزوجها السابق باستحالة استمرار الحياة بينهما، بسبب اختلاف واضح في الشخصيات والطباع، مؤكدة أن كلاً منهما أصبح مقتنعًا بأن من الأفضل أن يُكمل حياته بعيدًا عن الآخر.



وأشارت إلى أن هذه الاختلافات لم تكن ظاهرة خلال فترة الخطوبة، إذ جمعتهما علاقة صداقة وعمل استمرت سنوات، لكن التجربة الزوجية كشفت أمورًا لم تكن واضحة قبل الزواج، وهو ما دفعهما في النهاية إلى اتخاذ قرار الانفصال بشكل هادئ وبعد مناقشات طويلة.



وأضافت دعاء أن حياتها الزوجية لم تحقق لها السعادة التي كانت تتمناها، قائلة: «السعادة مزارتنيش في جوازتي خالص ولا هو كمان كان سعيد، إحنا مختلفين تماماً»، مؤكدة أنها لا تفكر في العودة إلي زوجها السابق مرة أخرى.



كما كشفت أن أولى الخلافات بينهما بدأت منذ حفل الزفاف، موضحة أن زوجها بطبيعته لا يحب الشهرة أو الظهور، بينما كان حفل الزفاف محط اهتمام واسع، وهو ما تسبب في شعوره بعدم الارتياح منذ البداية.



ولفتت إلى أن شائعات الطلاق ظلت تطاردها منذ الأيام الأولى للزواج، مؤكدة أن أحد المقربين منهما ساهم في نشر تلك الأنباء، قبل أن يتحول الأمر لاحقًا إلى حقيقة، لكنها فضلت الاحتفاظ بها بعيدًا عن الأضواء حتى قررت الإعلان عنها مؤخرًا