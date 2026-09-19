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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كيفية قراءة بيان البنك المركزي كمتداول (وليس كخبير اقتصادي)

قراءة بيان البنك المركزي كمتداول
قراءة بيان البنك المركزي كمتداول
سامح الشريف

يُقدّم لكم موجز الأخبار العنوان الرئيسي: "البنك الاحتياطي الفيدرالي يُبقي على أسعار الفائدة". ثلاث كلمات فقط لا تعني لك شيئاً على الإطلاق. بقيت الأسعار على حالها، لكن اليورو خسر نصف بالمئة في غضون دقائق معدودة. وهنا تبرز أهمية الفرق بين القرار ورد الفعل. في هذه المقالة، يتم تقديم أسباب ردود الفعل عندما لا تتغير العناوين الرئيسية.

لماذا نادراً ما يكون القرار هو الإشارة

بحلول الوقت الذي يصدر فيه بيان الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا، يكون تحرك سعر الفائدة قد تم تسعيره بالفعل. المهم هو التغيير في التوقعات بشأن مسار السياسة المستقبلية - الإضافات أو الحذف أو التعديلات في الصياغة مقارنة بالإصدار السابق. الأبحاث الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي تؤكد هذا الأمر. أسعار الأصول لا تتأثر بأسعار الفائدة نفسها، بل تتأثر بالتوجيهات المتعلقة بمستقبل السياسة.

ما اللغة التي يتحدث بها كل بنك

لكل بنك مركزي علاماته الخاصة. في حالة الاحتياطي الفيدرالي، انتبه إلى التحولات في توجه التضييق وعبارات مثل "ثقة أكبر" قبل تخفيضات أسعار الفائدة. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، تشير عبارة "مدة طويلة بما فيه الكفاية"  إلى ذروة أسعار الفائدة، في حين أن "عدم الالتزام المسبق بمسار معين" هو الإشارة الحالية إلى أن البنك مستعد للتحرك. في مجلس الانتخابات، تحمل انقسامات الأصوات دلالات أكبر بكثير من العناوين الرئيسية. على سبيل المثال، فإن قرار 5-4 بالإبقاء على أسعار الفائدة هو أمر مختلف تمامًا عن قرار 7-0 بالإبقاء عليها.

هل توجد طريقة أسرع لقراءة البيان

يبدو التسلسل العملي كالتالي:

  • أولاً، حدد ما إذا كانت حركة سعر الفائدة كما توقعها السوق. إذا كان الأمر كذلك، فإن العنوان لا يكفي للتفسير.
  • قم بتحليل الاختلافات في الصياغة بين الإصدار السابق والإصدار الحالي؛ لاحظ ما تمت إضافته أو حذفه أو تكراره أو تخفيفه/تقويته للإشارة إلى تغيير في الموقف.
  • ابحث عن توزيع الأصوات والتوقعات الجديدة. يشير توزيع الأصوات إلى وجود خلافات بين صناع القرار، بينما تعكس التوقعات الجديدة التغيرات في التضخم أو النمو أو توقعات أسعار الفائدة. وهذا يعطي تلميحات عن وجود آراء مختلفة داخل عملية صنع القرار.
  • ابحث في استمرار التضخم. حدد ما إذا كان التركيز على التضخم العام، أو الأجور، أو قطاع الخدمات، أو التضخم المستمر. وهذا يسمح لنا بفهم المخاطر التي يهتم بها البنك المركزي.
  • تحليل بيانات الميزانية العمومية. انتبه إلى كيف اختلفت الصياغة عند الإشارة إلى عمليات الميزانية العمومية  مثل شراء السندات، وبيع السندات، وتصفية السندات، وحتى إعادة استثمار السندات بأسعار ثابتة.

أحد الأنماط المهمة هنا هو "التخفيضات المتشددة" و"الزيادات المتساهلة". من الممكن تخفيف السياسة في الوقت الحالي، ولكن للإشارة إلى وتيرة أبطأ في المستقبل. هذا المزيج من الإجراءات هو ما يحرك العملات وأسعار الفائدة قصيرة الأجل.

كيفية تحويل هذا إلى ممارسة

لا يتطلب أي من هذا معرفة عميقة بالاقتصاد. يتطلب الأمر عادة – مقارنة البيان الحالي بالبيان السابق سطرًا بسطر والرجوع إليه في جدول الأحداث القادمة.

يساعد التقويم الاقتصادي  لشركة JustMarkets في تتبع مثل هذه الأحداث باستخدام فلاتر البلد والتأثير. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات اليومية و نظرة عامة على السوق يذهبان خطوة أخرى إلى الأمام ويفسران لغة البنك المركزي فيما يتعلق بالسوق. 

إخلاء المسؤولية: لأغراض إعلامية فقط. ينطوي تداول الأدوات المالية على مخاطر كبيرة وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وتداول بمسؤولية.

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