في ضوء خطة تطوير مدربي كره القدم للرجال والسيدات افتتح اليوم الاتحادان المصري والنرويجي دورة تدريب كرة القدم النسائية بمشاركة 58 مدربة لمدة 6 أيام.

الاتحادان المصري والنرويجي يفتتحان دورة تدريب كره القدم النسائية

ويتضمن الفوج الأول من الدورة 24 مدربة جديدة بهدف تطوير قدراتهن للعمل مع المراحل السنية من سن 6 إلى 12 سنة، ما بين محاضرات عملية ونظرية لمدة 4 أيام، في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الحالي، ثم الفوج الثاني لـ 22 مدربة، تستكمل الدورة التي حصلوا عليها سابقا والفوج الثالث من قيادات التدريب في كرة القدم النسائية، وعددهن 13 مدربة، وذلك من 23 إلى 24 سبتمبر.

حضر حفل الافتتاح، الدكتورة إيناس مظهر عضوة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين والمشرف على الدورة ومنسقة الدورة راما جويلي.

فيما حضر من الجانب النرويجي، كل من: Leo Kriszat ليو كريزات مستشارة الاتحاد النرويجي لكرة القدم للمسئولية الاجتماعية الدولية، وKari Nilsen كاري نيلسن، Ingvild Berg إنجفيلد بيرج، Vårin Ness فورين نيس.