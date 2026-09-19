بوليفيا تقر قرضا بـ 1.9 مليار دولار من صندوق النقد وتلغي دعم الديزل

أقر مجلس الشيوخ البوليفي اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، في إطار برنامج تمويل مدته 3 سنوات لدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الاقتصاد المتعثر.

وبعد ساعات من إقرار القرض، أعلن الرئيس البوليفي رودريجو باز، إنهاء دعم الديزل المستخدم في الشاحنات والحافلات والجرارات، على أن يباع بالأسعار العالمية، بينما يستمر دعم البنزين المستخدم في السيارات الخاصة في الوقت الحالي.

ويشترط برنامج صندوق النقد، تنفيذ إجراءات اقتصادية صعبة، بينها إلغاء دعم الوقود، وسط تحذيرات النقابات من أن خفض الإنفاق الحكومي سيرفع تكاليف المعيشة.

وقال باز إن حكومته ستقدم مساعدات نقدية بنحو 79 مليون دولار لنحو 2.9 مليون بوليفي، إلى جانب قروض بشروط تفضيلية للمتضررين من ارتفاع أسعار الديزل، متعهدا بتوجيه الإنفاق الذي كان مخصصا لدعم الوقود إلى المدارس والمستشفيات والطرق.