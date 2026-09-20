أسامة كبير يحذر: قطع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر قد يصيب الاقتصاد العالمي بالشلل

حذر اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، من التداعيات المحتملة لاستهداف كابلات الاتصالات والإنترنت البحرية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الإقدام على قطع هذه الكابلات قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الخدمات الإلكترونية حول العالم.

البنية التحتية للاتصالات

وأوضح كبير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الكابلات البحرية تمثل عنصرًا مهمًا في البنية التحتية للاتصالات ونقل البيانات عالميًا.

الاتصالات ونقل البيانات

وأشار إلى أن استهداف هذه الكابلات يمكن أن ينعكس على عدد كبير من الخدمات والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاتصالات ونقل البيانات، معتبرًا أن تعطيلها على نطاق واسع قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

أماكن وجود الكابلات البحرية

وأضاف أن إيران لديها عناصر تمتلك معرفة بأماكن وجود الكابلات البحرية وآليات استهدافها، محذرًا من التداعيات التي يمكن أن تنتج عن تعرض هذه البنية التحتية لأعمال تخريب أو قطع.