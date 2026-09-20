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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برعاية وزارة الاتصالات.. تفاصيل قمة تكني للتكنولوجيا بالإسكندرية

طارق القاضى
طارق القاضى
أحمد عبد القوى

تستعد مكتبة الإسكندرية لاستضافة فعاليات قمة تكني 2026 Techne Summit خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2026، في واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في التكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة واسعة من الشركات الناشئة والمستثمرين والخبراء والمتخصصين من مصر ودول مختلفة.

وتركز نسخة الإسكندرية هذا العام على مفهوم START، حيث تستهدف بصورة أساسية رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، إلى جانب الطلاب والمبتكرين وحاضنات ومسرعات الأعمال، مع توفير مساحات للتواصل المباشر مع المستثمرين والخبراء والشركات الكبرى.

وتتضمن القمة في الإسكندرية نحو 13 مسارًا متخصصًا تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها التكنولوجيا المالية، والصحة الرقمية، والتعليم، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والألعاب، والاقتصاد الإبداعي، والتكنولوجيا العقارية، واللوجستيات، والتكنولوجيا الرياضية، إضافة إلى الابتكار المناخي والتكنولوجيا النظيفة.

وقال طارق القاضى مؤسس ورئيس القمة، إن القمة تشهد تنظيم مجموعة كبيرة من ورش العمل والجلسات النقاشية ولقاءات الإرشاد والتوجيه، إلى جانب فعاليات لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، بما يتيح فرصًا لتطوير المشروعات والحصول على التمويل والتوسع في أسواق جديدة.

وتوفر نسخة 2026 فرصًا وجوائز واستثمارات محتملة للشركات الناشئة تتجاوز قيمتها مليون دولار، من خلال مجموعة من المسابقات والبرامج المخصصة لدعم الأفكار والمشروعات المبتكرة.

وتأتي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ضمن الشركاء الرئيسيين للفعاليات، إلى جانب عدد من المؤسسات والشركات المحلية والدولية، فيما تشهد القمة اهتمامًا متزايدًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير بيئة ريادة الأعمال ورفع قدرات الشركات الناشئة.

وتعد قمة تكني بالإسكندرية إحدى المحطات الرئيسية ضمن فعاليات أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط 2026، الذي يستهدف تعزيز التعاون بين منظومات التكنولوجيا والابتكار والاستثمار في المنطقة، وربط الشركات الناشئة بفرص التمويل والشراكات والأسواق الإقليمية والدولية.

قمة مؤتمر تفنى

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