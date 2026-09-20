شاهد.. تامر هجرس عن علاقته بابنتيه: الحوار والصداقة أساس تربيتي لهن| خاص

كشف الفنان تامر هجرس، خلال ندوة خاصة في موقع «صدى البلد» الإخباري، عن تفاصيل علاقته بابنتيه تمارا وتالا، وطريقته في تربيتهما، مؤكدًا أن الحوار والصداقة والتفاهم تمثل الأساس الذي تقوم عليه علاقته بأسرته، بعيدًا عن أسلوب فرض الأوامر أو التعامل القائم على الخوف.

وتحدث تامر هجرس ، عن علاقته بزوجته ميرال، ودورها في تربية ابنتيهما، موضحًا أن أسلوبهما في التعامل مع بناتهما يعتمد بشكل كبير على النقاش والاستماع المتبادل، إلى جانب منح الفتيات مساحة للتعبير عن آرائهن واتخاذ قراراتهن، مع وجود التوجيه والنصيحة في الوقت المناسب.

تامر هجرس: علاقتي ببناتي قائمة على الصداقة

وأكد تامر هجرس ، أن علاقته بابنتيه لا تعتمد على فكرة الأب الذي يعطي الأوامر وعلى الأبناء التنفيذ فقط، مشيرًا إلى أن الحوار يمثل عنصرًا أساسيًا في التعامل داخل أسرته.

وأوضح أن الصداقة بينه وبين ابنتيه تمنحه فرصة للتقرب منهما وفهم ما يدور في حياتهما، خاصة مع اختلاف المراحل العمرية واحتياجات كل مرحلة، مؤكدًا أهمية أن يشعر الأبناء بأن والديهم يمكن اللجوء إليهم والتحدث معهم في مختلف الأمور.

وأضاف أن التربية بالنسبة له ليست مجرد تعليمات أو قواعد يتم فرضها، وإنما تقوم على الأخذ والعطاء والحوار، وهو ما يحرص عليه بالتعاون مع زوجته ميرال، حتى تظل العلاقة بين أفراد الأسرة قائمة على المحبة والثقة المتبادلة.

تامر هجرس يتحدث عن زواج ابنته تمارا

وتطرق تامر هجرس خلال الندوة إلى زواج ابنته تمارا، كاشفًا عن رد فعله تجاه هذه الخطوة، مؤكدًا أنه لم يشعر بالغيرة عليها بالطريقة التي ظهر بها الفنان عادل إمام في فيلم «عريس من جهة أمنية».

وأشار هجرس إلى أنه تعامل مع زوج ابنته باعتباره فردًا جديدًا في الأسرة، قائلًا إن زوج تمارا أصبح بالنسبة له مثل الابن، وهو ما يعكس نظرته إلى الزواج باعتباره مرحلة جديدة في حياة ابنته، وليس سببًا للابتعاد عنها أو الشعور بفقدانها.

وأكد أن سعادة ابنته واطمئنانها يمثلان الأهم بالنسبة له، متمنيًا لها ولأسرتها الجديدة كل الخير والسعادة والفرح.

«لما أبقى جد هكون مبسوط»

وخلال حديثه عن فكرة أن يصبح جدًّا، رد تامر هجرس على السؤال حول ما إذا كان شعوره بوجود أحفاد سيجعله يشعر بأنه تقدم في العمر، مؤكدًا أنه سينظر إلى الأمر من زاوية مختلفة تمامًا.

وقال إنه سيكون سعيدًا عندما يصبح جدًّا، مازحًا في البداية بقوله: «إنتوا مش هتسيبوا ليا الأولاد»، قبل أن يؤكد بشكل جاد أنه بالتأكيد سيحب أن يكون وسط أحفاده ويعيش معهم هذه المرحلة الجديدة.

وأضاف أن وجود الأحفاد يمثل مصدرًا للسعادة داخل الأسرة، معربًا عن أمنيته بأن يرى أسرته دائمًا في حالة من الفرح والاستقرار، وأن يكتب الله لهم جميعًا الخير والسعادة.

تامر هجرس: أتمنى الخير والسعادة لأسرتي

واختتم تامر هجرس حديثه بالتأكيد على أن الأسرة تمثل جانبًا مهمًا في حياته، وأن ما يهمه في النهاية هو أن يرى زوجته وبناته وأفراد أسرته يعيشون في أجواء من الحب والسعادة.

وجاءت تصريحات تامر هجرس خلال ندوة خاصة في موقع «صدى البلد» الإخباري، تحدث خلالها عن جوانب مختلفة من حياته الأسرية، وعلاقته بابنتيه تمارا وتالا، إلى جانب رؤيته للتربية ودور الحوار والصداقة في بناء علاقة قوية بين الآباء والأبناء.



