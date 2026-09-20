النائب العام يستقبل رؤساء محاكم الاستئناف بالجمهورية

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم بمقر مكتبه، القاضي مجدي قاسم رئيس مجلس رؤساء الاستئناف، عضو مجلس القضاء الأعلى والقضاة أعضاء المجلس وفي مقدمتهم القاضي السعيد أبودنيا ‏رئيس محكمة استئناف المنصوره والقاضي علي الهواري رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والقاضي حاتم حسني رئيس محكمة استئناف بني سويف والقاضي عاطف نصر الدين رئيس محكمة استئناف أسيوط والقاضي أسامة قنديل رئيس محكمة استئناف قنا، والقاضي محمد رفعت رئيس نادي قضاة مصر.

جاء ذلك في لقاءٍ ودي عكس ما يجمع رجال القضاء المصري من روابط وتقاليد أصيلة قوامها التقدير المتبادل، فضلاً عن التعبير عن إجلال دور النائب العام وجهده في الحفاظ على القيم والتقاليد القضائية واحترام دور النيابة العامة وتثمين أدائها الفعال بقيادته.