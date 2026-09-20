3 وديات تجهز الأهلي قبل العودة للدوري.. عموتة يحدد خطة فترة التوقف

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف مسابقة الدوري، ضمن برنامج الإعداد الخاص بالفريق استعدادًا لاستئناف المنافسات خلال الفترة المقبلة.

3 وديات تجهز الأهلي للعودة

ويعمل الجهاز الفني على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من فترة التوقف، من خلال منح الفرصة لجميع اللاعبين، خاصة العناصر التي لم تشارك بصورة منتظمة في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة واستعادتهم الجاهزية الفنية والبدنية وحساسية المباريات.

ويرغب عموتة في استغلال المواجهات الودية للوقوف على مستوى جميع عناصر الفريق، وتجربة أكثر من طريقة لعب وخطة تكتيكية، بما يساعده على تحديد الخيارات المناسبة قبل استئناف المباريات الرسمية.

كما تمثل المباريات الثلاث فرصة للجهاز الفني لمعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، والعمل على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة في ظل ضغط المنافسات الذي ينتظر الفريق عقب انتهاء فترة التوقف.

ويأمل الجهاز الفني في أن يخرج الأهلي من فترة التوقف بأفضل جاهزية ممكنة، استعدادًا للمرحلة المقبلة من الموسم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الحسين عموتة لخوض مباراة القمة أمام الزمالك ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ، وسط أرقام مميزة حققها الفريق خلال مبارياته الخمس التي خاضها في بطولة الدورى الممتاز قبل فترة التوقف.

وخاض الأهلي 5 مباريات في الدوري الممتاز، نجح خلالها في تحقيق 4 انتصارات، بينما تعادل في مباراة واحدة، دون أن يتلقى أي هزيمة.

وسجل لاعبو الأهلي خلال المباريات الخمس 9 أهداف، مقابل استقبال 3 أهداف في شباكه، ليجمع الفريق 13 نقطة من أصل 15 نقطة.