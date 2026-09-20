قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشافي يكشف سر رفض عودة ميسي إلى برشلونة
مصادر سودانية: مقتل 11 شخصا وإصابة 30 جراء انهيار منجم للتعدين الأهلي
مشيوا عكس.. القبض على سائقي سيارتين مينى باص في التجمع
هل يتعارض الرضا بما قسمه الله مع السعي والطموح؟.. أمين الإفتاء يجيب
أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي
وزير الطيران: نستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب
مشهد إيماني يتصدر مواقع التواصل .. طلاب يؤدون صلاة الظهر داخل مدرسة ببنها
وزير الطيران يكشف خطة طرح مطار الغردقة أمام 7 شركات وتحالفات عالمية
مدرب الأهلي يحتاج 7 أو 8 مباريات لمعرفة لاعبيه.. عبد الناصر محمد: أستغرب الحديث عن إقالة عموتة
حمدي فتحي يقود الوكرة لانطلاقة ناجحة في كأس قطر
وزير الطيران: الرقمنة سهّلت إجراءات المسافرين.. و«القاهرة» تستهدف 81 طائرة
إيران تحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن حال استئناف الهجمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يتعارض الرضا بما قسمه الله مع السعي والطموح؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان الرضا بما قسمه الله للإنسان يتعارض مع السعي والطموح في الحياة.

هل الرضا بما قسمه الله للإنسان يتعارض مع السعي والطموح؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرضا لا يتعارض مطلقًا مع السعي، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية أمرت بالأمرين معًا؛ الرضا بما قسمه الله، والأخذ بالأسباب لتحقيق الأفضل.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن السعي والعمل لا ينافيان الرضا، بل إن الإنسان مطالب بأن يجتهد ويسعى لتغيير حاله إلى الأفضل، مع التسليم بقضاء الله وقدره، مشيرًا إلى أن بقاء الإنسان في مكانه دون محاولة للتغيير ليس من الرضا في شيء.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأخذ بالأسباب هو جزء من التوكل على الله، وأن الإنسان مأمور بأن يعمل ويجتهد، ثم يرضى بما يقدره الله له بعد ذلك، سواء تحقق ما يسعى إليه أو لم يتحقق.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصبر على الحال والرضا به لا يعني الاستسلام، بل يعني الطمأنينة مع الاستمرار في السعي لتحسين الظروف والخروج من الضيق إلى السعة بإذن الله.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الرضا بما قسمه الله الطموح الطموح في الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

محمد صلاح

نجم منتخب تركيا عن محمد صلاح: كثرة سجداته بعد الأهداف انتهت به إلى صلاة العشاء

وحدات سكنية

حجز 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. الشروط والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

القادسية

القادسية السعودي يعير لاعبه إلى الاتفاق.. تفاصيل

كرة قدم

حادثة غريبة.. آلة تسوية العشب تدهس لاعب إنجليزي في الدوري التايلاندي

الدوري الفرنسي لكرة القدم

أوكسير يفوز علي بريست 2-1 في الدوري الفرنسي

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد