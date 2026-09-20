دعاء الشيخ الشعراوي لفك الكروب وإزالة الهموم.. ردده وقت الشعور بالضيق

أوصى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من أصابه الحزن أو المرض أو أصيب بشدة أو هم أو كرب، فعليه بترديد دعاء بسيط لكنه يحمل معاني عظيمة، وهو: «اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ». ووفق ما ورد في المعجم الكبير، فإن رسول الله قال: «مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ، أَوْ غَمٌّ، أَوْ سَقَمٌ، أَوْ شِدَّةٌ، أَوْ أَذًى، فَقَالَ: اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ، كُشِفَ ذَلِكَ عَنْهُ».

وفي هذا الإطار، دعا الشيخ الشعراوي إلى ترديد دعاء فك الكروب لمن أصابه الهم أو الكرب الشديد من المسلمين.

دعاء الشيخ الشعراوي لفك الكروب

وفي نصيحته، قال إمام الدعاة، الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، إن من يشعر بضيف أو كرب شديد، فعليه باللجوء إلى الله تعالى، قائلاً: «إذا ضاقت عليك الأمور، وتثاقلت على قلبك الهموم، فقم وتوضأ وضوءًا جديدًا، حتى لو كنت على طهارة، ابدأ بالنية، وقل: «إنه أمر يارب عزّ عليّ في أسبابك»، ثم صلّ لله ركعتين، بخشوع وسكينة، وأنا أجزم أن الإنسان لا يُسلِّم من هذه الصلاة إلا وقد أزاح الله عنه همًا، أو أراه من رحمته ما يُطمئن قلبه.

وتساءل: «ألم نتلق عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا السلوك البديع؟ إنه كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة؟ ومعنى حزبه أمر، أي أن أسبابه ضاقت، لذلك يذهب إلى الصلاة لخالق الأسباب، إنها ذهاب إلى المسبب، وبدلاً من أن تلف وتدور حول نفسك، اذهب إلى الله من أقصر الطرق وهو الصلاة، لماذا تتعب نفسك أيها العبد ولك رب حكيم؟ وقديماً قلنا: إن من له أب لا يحمل هما، والذي له رب أليس أولى بالإطمئنان؟.

وتابع: «إن زكريا -عليه السلام- قد دعا الله تعالى في الأمر الذي حزبه، وبمجرد أن دعا في الأمر الذي حزبه، قام إلى الصلاة، فنادته الملائكة، وهو قائم يصلي، إن الملائكة لم تنتظر إلى أن ينتهي من صلاته، «فَنَادَتْهُ ٱلْمَلاۤئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ» (آل عمران: 39)، والبشارة هي إخبار بخير زمنه لم يأت، فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأت فلنر من الذي يخبر بالبشارة؟ أمن يقدر على إيجاده أم من لا يقدر؟ فإذا كان الله هو الذي يبشر، فهو الذي يقدر، لذلك فالمبشر به قادم لا محالة، «أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـىٰ» (آل عمران: 39) لقد قال له الله تعالى: سأعطيك».

دعاء فك الكرب وإزالة الهم والحزن

«لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

«لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ».

اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، وافتح لي أبوابي المغلقة.

اللهم فوضت امري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه.

يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً.

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي.