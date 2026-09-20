هل يجوز للمرأة زيارة قبر الزوج أثناء العدة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول حكم ذهاب المرأة في عدة الوفاة لزيارة قبر زوجها.

حكم ذهاب المرأة في عدة الوفاة لزيارة قبر زوجها

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه لا إثم على المرأة إذا ذهبت في عدة الوفاة لزيارة قبر زوجها، مؤكدًا أن هذه الزيارة جائزة شرعًا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يُستحب عدم الإكثار من الزيارة، فلا تكون بشكل متكرر كأن تذهب كل أسبوع، موضحًا أن الزيارة من وقت لآخر، كأن تكون مرة في الشهر، تكفي.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ذلك حتى لا تضيع المرأة الواجبات الأخرى التي عليها، مثل رعاية أبنائها والقيام بمسؤوليات أسرتها، لافتًا إلى أن التوازن مطلوب بين المشاعر والواجبات.