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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلسطين.. استنفار للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل مستوطن واقتحامات للأقصي

استنفار إسرائيلي
استنفار إسرائيلي
ملك ريان

تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً أمنياً؛ عقب مقتل مستوطن إسرائيلي في إطلاق نار قرب مستوطنة نيفه تسوف شمال غرب رام الله، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال المشتبه بتنفيذ الهجوم بعد العثور عليه مصابًا داخل مستشفى في رام الله. 

وعقب الحادث، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز القوات وتنفيذ عمليات واعتقالات في الضفة الغربية، وسط رفع حالة الاستنفار الأمني. 

وبالتزامن، اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية، تزامنًا مع ما يُعرف بـ”يوم الغفران”.

كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة. 

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متصاعد في الضفة الغربية والقدس، مع استمرار الإجراءات الأمنية الإسرائيلية والاقتحامات بالتزامن مع الأعياد اليهودية. 

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