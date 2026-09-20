الدفاع الروسية: إسقاط 1951 طائرة مسيرة أوكرانية و8 صواريخ كروز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح وحدات الدفاع الجوي في إسقاط 1951 طائرة مسيرة أوكرانية و8 صواريخ كروز بعيدة المدى فوق الأراضي الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية ؛ فقد دمرت الدفاعات الجوية الروسية جميع صواريخ "فلامينجو" التي أطلقها نظام كييف أثناء اقترابها من أهداف مدنية في مقاطعة موسكو.

وإتهمت الوزارة الروسية، أوكرانيا، بمحاولة تعطيل العملية الانتخابية، قائلة: “حاول نظام كييف شن هجوم واسع النطاق على الأراضي الروسية يومي 19 و20 سبتمبر؛ بهدف عرقلة الانتخابات”.

وتابعت الدفاع الروسية: “ردا على هجمات كييف ضد أهداف داخل روسيا؛ ستواصل القوات الروسية ضرباتها وتكثفها ضد أهداف عسكرية في كييف”.

وأعلنت الدفاع الروسية فشل محاولة نظام كييف شن هجوم واسع النطاق على موسكو.