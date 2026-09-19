الدفاع الروسية: استهداف ناقلة وقود بميناء تشيرنومورسك.. و3 مراكز لوجستية للقوات الأوكرانية بـ أوديسا وخاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم استهداف ناقلة في ميناء تشيرنومورسك كانت قد نقلت وقودا ومواد تشحيم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، و3 مراكز لوجستية تخزن فيها إمدادات عسكرية تابعة لقوات كييف في مقاطعتي أوديسا وخاركوف.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه تم استهداف مركزين في بلدتي داتشنويه وأوساتوفو في مقاطعة أوديسا، بينما تم استهداف المركز الثالث في بلدة كومونار في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى أن هذه المراكز كانت تحتوي على مواد وإمدادات ذات طابع عسكري مخصصة للجيش الأوكراني.

وفي بيان آخر، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى مواصلة شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت موانئ وسفنا أوكرانية تستخدم لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، موضحة أنه نتيجة للضربات في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا، تم استهداف سفينة بحرية من طراز (ناقلة)، كانت قد نقلت وقودا ومواد تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية.