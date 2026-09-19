برشلونة يمدد عقد نجمه لمدة أربع سنوات

أعلن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أن الهداف البرازيلي رافينيا سيستمر مع حامل لقب الدوري الإسباني حتى 2030.

وقال ديكو، خلال حديثه في الجمعية العمومية لبرشلونة: "يجرى على العمل منذ الأمس على ذلك، ولقد توصلنا لاتفاق أن رافينيا سيستمر حتى 2030".

وكان رافينيا يرتبط بعقد مع برشلونة لمدة موسمين، لكن هذا الإعلان يعني الإبقاء على هداف الدوري الإسباني الحالي لمدة موسمين إضافيين.

مكافأة لـ رافينيا

ويأتي العقد الجديد بمثابة مكافأة للهداف البرازيلي، حيث يعيش أحلى فترات مسيرته الكروية، وينفرد بقمة هدافي الليغا برصيد 9 أهداف، وبفارق هدفين عن كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

وسجل رافينيا 3 أهداف (هاتريك) في الجولة السابقة خلال الفوز 7-2 على راسينغ سانتاندير.

وأكد ديكو أيضاً قرب توصل برشلونة لاتفاق لتمديد عقد تشابي إسبارت ومارك بيرنال.

وينوي برشلونة تمديد عقد الظهير المدافع إسبارت حتى 2030، بينما يستمر بيرنال حتى 2031.

ويواصل برشلونة تمديد تعاقد لاعبيه في الفترة الأخيرة، وأعلن قبل أيام تمديد عقد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم حتى 2030، مع زيادة الشرط الجزائي من 15 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.