برشلونة يقترب من تمديد عقد رافينيا حتى 2030

اقترب نادي برشلونة من تأمين استمرار البرازيلي رافينيا لفترة أطول داخل ملعب «كامب نو»، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن تمديد عقد اللاعب، وفقًا لما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وأكد ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، وجود اتفاق مبدئي مع رافينيا، موضحًا أن الخطوة المتبقية تتمثل في إتمام التوقيع الرسمي على العقد الجديد خلال الفترة المقبلة.

وينص الاتفاق على استمرار الجناح البرازيلي مع برشلونة حتى يونيو 2030، ليواصل مشواره مع الفريق الكتالوني لأربع سنوات إضافية.

ويأتي تحرك برشلونة للحفاظ على رافينيا في ظل المكانة التي حجزها اللاعب داخل الفريق، بعدما تحول خلال الفترة الماضية إلى أحد العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني، ليصبح استمراره جزءًا من خطط النادي للمواسم المقبلة.