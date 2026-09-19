خلافات حول الميراث| ضبط طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب بالبحيرة .

تفاصيل المشاجرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (عاطلين ،سيدتين "إحداهن مصابة بسحجات متفرقة")، وطرف ثان: (شقيقى ووالدة أحد أفراد الطرف الأول) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.