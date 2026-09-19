بسبب خلافات الجيرة.. ضبط المتهمين بالتعدى على موظف بالضرب في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام شخصين بمحاولة التعدى عليه بالضرب بدمياط.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد صاحب الحساب، وهو موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة فارسكور، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 16 الجارى، حدثت مشادة كلامية بينه وبين عامل، سائق، مقيمان بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





