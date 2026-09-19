القبض على شخص يستعرض أثناء قيادة توك توك بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير برعونة وآداء حركات إستعرضية حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 13/الجارى بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة المقطم بقصد اللهو والإستعراض.
تم التحفظ على مركبة "التوك توك".. وإتخاذ الإجراءات القانونية.