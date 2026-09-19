أطفال بالصندوق الخلفى.. القبض على سائق سيارة ربع نقل بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتحميل عدد من الأطفال أعلى الصندوق الخلفى للسيارة معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر حال سيره بأحد الطرق بالفيوم .







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 13/ الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة إبشواى وإستخدامه السيارة فى غير الغرض المخصص "تحميل الركاب بالأجرة".

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.