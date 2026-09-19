الهواتف اختفت .. القبض على عاملي أمن متهمين بسرقة مخزن أمازون بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط اثنين من عمال الأمن الإداري، لاتهامهما بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل مخزن تابع لشركة «أمازون» بمدينة الشروق.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من محامي الشركة، أفاد فيه باكتشاف سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل المخزن، من بينها أجهزة من طراز «سامسونج A17».

وبإجراء التحريات، تم تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما من عمال الأمن الإداري بالمخزن، حيث تم ضبطهما واقتيادهما إلى جهات التحقيق.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا باستيلائهما على الهواتف المحمولة من داخل المخزن مستغلين طبيعة عملهما، وبأسلوب المغافلة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.